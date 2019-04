Efter navneskifte: Familieretshuset opruster i Aabenraa

Godt navneskifte

Borgmester Thomas Andresen (V) glæder sig også over det nye Familieretshus.

- Som borgmester har jeg to vinkler på det: Først og fremmest at vi har nogle velfungerende statslige arbejdspladser, så folk har lyst til at blive her. Men jeg mener også, at navneskiftet er i samme boldgade, som da Horsens Kommune ikke længere blev associeret med sit statsfængsel, siger han med henvisning til, at navnet Statsforvaltningen nok ikke klinger videre positivt i alles ører.

- Nu er det i stedet familien og ikke staten, som er i fokus, siger Thomas Andresen.

Han drager paralleller til, da byrådet i Aabenraa Kommune investerede i en tidlig indsats på børneområdet for at undgå anbringelser.

- Det virker, kan vi se, og uden at sammenligne yderligere synes jeg, det viser, at et ændret fokus kan give nye muligheder for at nå i mål, siger Thomas Andresen.