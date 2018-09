Arbejdet med aktivitetspladsen i Løjt er begyndt, og nu er planen for områdefornyelse i centrum præsenteret for borgerne. Ejgil List fra styregruppen glæder sig over, at resultatet af de mange møder snart bliver synligt.

Aabenraa: Det kan været svært at holde gejsten oppe, når man arbejder med områdefornyelse. Der går nemlig lang tid fra, at kommunen beslutter sig for, at der skal ske områdefornyelse i en af kommunens mindre byer, indtil der rent faktisk sker en synlig forandring. Det har Eigil List, medlem af styregruppen for områdefornyelsen i Løjt, erfaret. Men Løjt er siden sommerferien kommet et skridt nærmere virkeliggørelsen. Arbejdet med aktivitetspladsen foran hallen er begyndt, og onsdag aften kunne Aabenraa Kommune sammen med de aktive løjtinger præsentere planerne for det historiske centrum af Løjt - det vil sige området omkring kirken, forsamlingshuset og SuperBrugsen. - Vi begyndte i 2015, og det hele er formentlig færdigt i 2020. Vi kan godt mærke, at det for nogle borgere er svært at holde gejsten i så lang tid, siger Ejgil List.

Kirken i midten Midt mellem Løjt Forsamlingshus og SuperBrugsen ligger Løjt Kirke.Fra den nye kulturpark foran forsamlingshuset kan gående via en sti lægge vejen forbi kirken, når de skal over til området ved SuperBrugsen og Grilleriget.