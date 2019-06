Efter kritik fra bestyrelse: Vi kunne ikke få svar fra kasserer

Aabenraa: Tre bestyrelsesmedlemmer har forladt Aabenraa Veteranbane på grund af samarbejdsvanskeligheder med kasserer K.B. Hansen. Formanden Nils Smidemann vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling og vil derefter selv forlade bestyrelsen.

JydskeVestkysten ville gerne have spurgt Aabenraa Veteranbanes kasserer K.B. Hansen, hvordan han forholder sig til kritikken fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer og fra formand Nils Smidemann.

Men K.B. Hansen har ikke vendt tilbage på vores henvendelser på telefon, sms og via Facebook.

Vi ville blandt andet gerne vide, hvad K.B. Hansen tænker om, at bestyrelsen for veteranbanen nu for anden gang går i opløsning - angiveligt med baggrund i, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det svært at samarbejde med ham.

Vi ville også gerne vide, om han vil drive foreningen Aabenraa Veteranbane videre, om der blive åbnet for skinnecykling igen i år, og hvad der i modsat fald skal ske med skinnecyklerne.