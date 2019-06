Efter kritik: Aabenraa sætter navn på medarbejdersamtaler

Ombudsmanden

Det foregik ikke i respekt for medarbejdernes ytringsfrihed, da fire af Aabenraa Kommunes medarbejdere i 2017 blev indkaldt til samtale med ledelsen.



Sådan lyder den konklusion, som folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, kom med i januar. Han kalder Aabenraa Kommunes håndtering af sagerne for meget kritisabel.



Baggrunden var, at medarbejderne havde udtalt sig kritisk om kommunens håndtering af sagen om Fjordskolen.



En femte medarbejder blev kaldt til en egentlig tjenstlig samtale og fik en advarsel efter ytringer på Facebook. Her mener Ombudsmanden, at der ikke var tilstrækkelig begrundelse for advarslen.