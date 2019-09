Efter konkurs: Stor usikkerhed omkring sprogskoles fremtid

For halvanden uge siden indgav AOF Syd en konkursbegæring, og det er stadig usikkert, hvad der skal ske med centrets aktiviteter.

Aabenraa: Forrige torsdag måtte kursusudbyderen og sprogskolen AOF Syd, der har hovedkontor i Aabenraa, efter en længere kamp for overlevelse smide håndklædet i ringen og indgive en konkursbegæring. Det medførte, at alle ansatte blev opsagt, og al undervisning og kursusaktivitet blev stoppet øjeblikkeligt.

AOF Syds nu tidligere direktør, Peter Thode Loft, håbede efter konkursen på, at et andet AOF-center kunne samle aktiviterne op, men der er endnu ikke fundet nogle konkrete løsninger.

- Jeg tror, at man er meget tæt på en løsning med hensyn til aftenskolekurserne. Hvad jeg hører, vil de muligvis blive overtaget af andre AOF-afdelinger, siger Peter Thode Loft, der dog gerne vil påpege, at han ikke er med i drøftelserne omkring AOF Syds fremtid, men at det er en opgave, der ligger hos kurator.