Efter konkurs: Gæsterne strømmer igen til stort legeland

Nis Hejsel vurderer, at Jump A Lot lige nu har et par tusinde gæster om ugen, og det er væsentligt flere end sidste år, hvor Danmark oplevede en ualmindelig varm sommer.

Konkursen betød, at Jump A Lot måtte holde lukket i seks uger, men så fik Nis Hejsels søn og hustru lov til at føre legelandet videre, og dørene blev åbnet igen midt i april. Indtil videre har det vist sig at være en god beslutning ikke at smide håndklædet i ringen.

En hård tid

Ud over at ejerne nu er det ene af Nis Hejsels tre børn, sønnen Nicholaj Hejsel Vejlgaard med en ejerandel på 52 procent, og Nis' hustru, Annette Vejlgaard med en ejerandel på 48 procent, der med deres holdingselskaber ejer det nye driftsselskab, så er Jump A Lot blevet ført videre i samme ånd som tidligere.

Nis Hejsel erkender dog, at konkursen var en barsk periode at komme igennem.

- Det har været en hård tid, men jeg glæder mig over, at vi har fået stor opbakning fra lokalområdet, og folk er glade for, at vi genåbnede legelandet, siger Nis Hejsel.

Konkursen tidligere på året var naturligvis en streg i regningen, men den usædvanlig varme sommer sidste år betød, at kunderne foretrak stranden frem for indendørs aktiviteter. Det resulterede i et tab på 700.000 kroner på omsætningen. Dertil kom, at banken trak stikket, og det var mere end den i forvejen anstrengte økonomi kunne bære.

Jump A Lot har åbent hver dag hele sommerferien.