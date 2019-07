Efter kapløb mod tiden: Biogasanlæg når vigtig milepæl

- Det svarer til, at vi skal have aftaler med cirka 50 store landmænd, tilføjer Lars Byberg.

Næste milepæl bliver så at få indgået leveringsaftaler med landmændene i området, som skal levere gylle og dybstrøelse til det kommende anlæg. Lars Byberg fortæller, at der i sommerens løb har været kontakt til og dialog med en del landmænd, der har vist interesse for at levere biomasse til anlægget i Kliplev.

- Det var en vigtig hurdle, vi skulle over, så nu ved vi, at økonomien hænger sammen. Det var første milepæl, siger Lars Byberg.

Lars Byberg, som er projektdirektør i selskabet Sustainable Bio Solutions Aabenraa, oplyser, at tilladelserne til at starte byggeriet er kommet rettidigt i hus i samarbejde med Aabenraa Kommune. Det skulle være på plads senest 1. juli, hvis projektet skulle opnå den højeste statsstøtte, som sikrer økonomien bag. Det var også tilfældet, så projektdirektøren er godt tilfreds.

Kliplev: Biogasanlægget i Kliplev har taget et vigtigt skridt mod at blive realiseret.

Sustainable Bio Solutions er et partnerskab mellem Hudson Sustainable Investments (HSI) og Eurolinque (ERL), som har til formål at investere i biogas og andre grønne energiteknologier i Danmark. HSI er et amerikansk investeringsfirma med speciale i investeringer i grøn energiproduktion. ERL er et internationalt ejendomsfirma, der har investeret i Denmark siden 2016. Kilde: Sustainable Bio Solutions

Forskellige koncepter

Sideløbende har byrådet i Sønderborg Kommune givet endeligt grønt lys for et biogasanlæg i Kværs. Lars Byberg frygter ikke, at det projekt kommer til at løbe med alle landmændenes gunst frem for anlægget i Kliplev.

- Det er to forskellige koncepter, så vi kører egentlig bare vores eget løb, siger han.

Sustainable Bio Solutions har postadresse i Hellerup, der flyttes, når selskabets folk kommer til at sidde i Kliplev.

- Men den del bliver først konkret, når vi ved, hvor vi står med hensyn til leveringsaftalerne, siger Lars Byberg.

Selskabet - som er dannet i et samarbejde mellem de globale investeringsfirmaer Hudson Sustainable Investments og Eurolinque - indgik for nylig en aftale med Skanderborg-baserede Bigadan, som er totalentreprenør på projektet.

Det har samtidig betydet, at Envo Group fra Aabenraa er blevet stort set koblet af projektet. Længe var det ellers meningen, at det selskab skulle drive anlægget, men nu er det forventningen, at Bigadan også står for den del.