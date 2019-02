Efter indbrud: Sig nej tak til billig oksemørbrad

Et ukendt antal oksemørbrad er blevet stjålet fra et lager i Aabenraa.

Aabenraa: Hvis man i disse dage får tilbudt en billig oksemørbrad, så er der nok klogest at sige pænt nej tak.

Natten til mandag fik politiet nemlig en anmeldelse om, at der havde været indbrud i et lager på Øster Madevej i Aabenraa, og udbyttet var et endnu ukendt antal oksemørbrad.

- Hvis der er nogen, der får tilbudt at købe en oksemørbrad, så kunne den stamme fra indbruddet, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg.