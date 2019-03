Efter havesæson er før havesæson: frø byttede ejer

For anden gang havde Deutsche Bücherei Tingleff inviteret til et frøbyttemarked. Foto: Jan Sternkopf

Det tyske bibliotek i Tinglev havde ryddet bordene for at gøre plads til et frø-byttemarked. Målet er i sidste ende at oprette en frøbank, der kan donere frø til miljø-projekter. Flere blomster og planter gavner miljøet - og gavner bierne

Tinglev: Efter havesæson er før havesæson. Det ved havefolket, for hvem forårets arbejde for længst er gået i gang. Og i Tinglev bød sig en mulighed at udvide sommerens udbytte af blomster og afgrøder. For anden gang havde nemlig Deutsche Bücherei Tingleff inviteret til et frø-byttemarked, hvor der også kunne blive til en havesnak med ligesindede over en kop kaffe og en kage. - Det er sådan set lige meget, om det foregår på dansk eller tysk. Vi er tosprogede. Og ellers snakke vi sønderjysk, forklarede bibliotekar Mareike Poté, der allerede nu bebuder, at der bliver et byttemarked næste år igen.

Foto: foto: Jan Sternkopf Det er ikke et købs- eller salgsmarked: blandt havefolk bytter man. Foto: Jan Sternkopf

Bytte frø og erfaringer Det er helt bevidst, at det ikke skal være et købs- og salgsmarked. - Blandt havefolk bytter man sig til nye planter. Og erfaringer. Man giver - og man får af det, der er til overs, forklarer Mareike Poté. Blandt bytterne er Anne Grethe Hansen fra Bajstrup. På en godt 2.000 kvadratmeter stor grund har hun og ægtefællen Svend Hansen anlagt en stor prydhave med især fuchsia og georginer. Haven i Bajstrup er kendt vidt omkring. Haveselskaber er jævnlige gæster, private er også velkommen. - Vi har åben have, når vi er hjemme, istedet for på bestemte datoer, fortæller Anne Grethe Hansen, der tager sig af det sjove arbejde i haven, mens manden gør det grove. - Den blev anlagt i 1985 i en gammel landbohave. Vi drev det før som husmandssted, men lagde så om til prydhave, forklarer Anne Grethe Hansen. Hun deler gerne ud af både frø og planter, og der studeres flittigt ved bordet i biblioteket, der i dagens anledning har lavet en speciel udstilling med bøger og tidsskrifter om netop havedrift.

Foto: foto: Jan Sternkopf De forskellige frø var sirligt pakket ned i poser og beskriftet. Foto: Jan Sternkopf

Miljøbevidst bagtanke Bibliotekaren har nemlig en lille bagtanke med byttemarkedet. - Hvis man har overskudsfrø, tager vi gerne imod. Målet er at lave en lille frø-bank hér på biblioteket, så vi kan donere frø til forskellige formål. Første projekt er allerede i støbeskeen, afslører hun: - Vi vil gerne støtte den tyske skole, der sammen med børn i børnehaven er ved at etablere en skolebigård. Frøblandingerne skal så være med til at øge mangfoldigheden af blomster og planter til gavn for bierne. Det skal jo ikke være græs og asfalt det hele. Dermed bliver børnene også opmærksomme på sammenhængen. Jo mere bio-diversitet, desto bedre for miljøet. I dag hér på biblioteket er det de voksne, der tager første skridt. Næste skridt bliver børnene. Det er som at kaste en sten i vandet, hvor ringene så breder sig.

Foto: foto: Jan Sternkopf Anne Grethe Hansen (t.v.) har sammen med sin mand Svend Hansen anlagt en have hjemme i Bajstrup, som hvert år besøges af flere haveselskaber på grund af en stor samling af fuchsia og begonier. Foto: Jan Sternkopf

Foto: foto: Jan Sternkopf Deutsche Bücherei Tinglef f havde i anledning af byttemarkedet lavet en udstilling med bøger og tidsskrifter om havedrift. Foto: Jan Sternkopf

Foto: foto: Jan Sternkopf Christa Leth (t.v.) fra Høgslund og Marianne Jepsen fra Kruså var kommet til Tinglev for at få nye frø med hjem til deres haver. Foto: Jan Sternkopf

Foto: foto: Jan Sternkopf Der var ikke kun frø på byttebordet. Hvis man ville have jordskokker med sig hjem, var det også muligt. Foto: Jan Sternkopf

Foto: foto: Jan Sternkopf Der blev byttet flittigt ved frømarkedet i det tyske bibliotek i Tinglev. Foto: Jan Sternkopf

Foto: foto: Jan Sternkopf Det tyske bibliotek håber på at kunne oprette en frøbank, der så kan dele ud til forskellige projekter. Målet er at øge biodiversiteten. Alt sammen til gavn for bierne. Foto: Jan Sternkopf

Foto: foto: Jan Sternkopf Efter havesæsonen er før havesæsonen. Havefolket er allerede godt i gang med syslerne - forår eller ej. Foto: Jan Sternkopf