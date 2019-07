Efter halvering af pris: Voldsom interesse for historisk villa

Ejendomsmægler føler sig sikker på, at det nu endelig lykkes at få solgt den bevaringsværdige Villa Frida i Aabenraa.

Aabenraa: - Jeg er overbevist om, at det lykkes den her gang. Der er rigtig mange seriøse købere.

Indehaveren af Nybolig Aabenraa, Michael Buchholdt, har en god mavefornemmelse, når det gælder salget af skibsreder Friedrich Clausens historiske villa på Bjerggade 1 i Aabenraa. Salget af den bevaringsværdige Villa Frida, der er ejet af Aabenraa, blev nemlig relanceret for to uger siden, og her blev salgsprisen næsten halveret fra 995.000 kroner til 550.000 kroner.

- Siden har vi holdt to åben-hus-arrangementer. Ved det første var der 25 interesserede, mens der kom 10 potentielle købere ved det andet arrangement. Det er ikke normalt, og det er rigtig mange, siger Michael Buchholdt.

Da Bjerggade 1 sidste forår blev udbudt til salg for første gang, var der også stor interesse for den over 100 år gamle villa, men der var kun en enkelt, der valgte at komme med et bud. Vedkommende fik dog kolde fødder, og nu prøver kommunen så igen til en markant lavere pris.