Efter fyringen af citychef Allan Bruhn i december har Shop i City valgt at ansætte Dorthe Bjerrum Hilbig som eventmanager. Hendes opgave bliver både at skabe nye events og være ude hos medlemmerne i butikkerne. Og så skal hun nå bestyrelsens mål om at være Danmarks hyggeligste handelsby i 2020.

- Vi har en vision om at føre Shop i City op til nye højder, og det kræver nytænkning og ændrede arbejdsgange. Vi har i løbet af efteråret haft været i en proces med at finde ud af, hvordan vi når den vision, og vi blev enige om, at dette er måden at forny os på. Vi kender jo Dorthe fra bestyrelsen, og hun er et velkendt og vellidt ansigt i byen, og så er hun dygtig og har kendskab til de events, vi i forvejen har i byen. Da hun så solgte Vin & Gastro, diskuterede vi andre det i bestyrelsen og spurgte hende, om hun kunne tænke sig det, og det kunne hun heldigvis, siger formand for Shop i City Aabenraa, Malene Byriel.

Det er bestyrelsen nu klar til at løfte sløret for. På årsmødet i foreningen mandag den 29. januar bliver bestyrelsesmedlem i Shop i City Aabenraa, Dorthe Bjerrum Hilbig, præsenteret som ny eventmanager i Shop i City Aabenraa.

Aabenraa: Da citychef for Shop i City Aabenraa, Allan Bruhn, blev fyret i december, var bestyrelsens begrundelse, at posen skulle rystes, og at det var tid til nytænkning. En ny citychef ville der ikke komme, men hvad skulle der så ske?

To nye events på vej i år

Dorthe Bjerrum Hilbig får flere forskellige opgaver som eventmanager, men to af dem er afgørende for den fornyelse, som bestyrelsen ønsker. Den ene er synliggørelse - både over for medlemmerne og på de sociale medier, og den anden er at skabe nye events, så bestyrelsens nye vision om at blive Danmarks hyggeligste handelsby i 2020 kan blive opfyldt.

- Det er vores ambition at løfte Aabenraa op til at blive en mere attraktiv handelsby, for det gør det også mere attraktivt at bosætte sig her. I Fremtidens Detailhandel kan vi se en synergi nu. Der er plantet et frø, men alle er nødt til at løfte i flok for, at det lykkedes. Med Apple og Googles ankomst til Aabenraa ved alle, hvor Aabenraa ligger, og vi skal sætte Aabenraa endnu mere på landkortet, pointerer Malene Byriel.

Nye events er allerede på vej, og det er en Halloween uge i uge 41 og Knæk Cancer uge i uge 43. I 2019 er det planen, at flere nye tanker skal blive til virkelighed for at nå ambitionen.

- 2018 bliver et arbejdsår, hvor jeg skal ind i mit nye job. Der er virkelig mange ting i jobbeskrivelsen, og jeg kan ikke få Allans know-how fra dag 1. Jeg skal ud og lytte og sætte mig ind i tingene, og så bliver 2019 et mere markant år med events. Men jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, for det her er mit drømmejob, siger Dorthe Bjerrum Hilbig.