Efter fem års forsinkelse: Plejehjem får sin busforbindelse

Med lidt over fem års forsinkelse har Sydtrafik i samarbejde med Aabenraa Kommune nu oprettet busforbindelse til plejehjemmet Rise Parken i Rødekro. Bruger- og pårørenderåd glæder sig.

Rise: Første etape af plejehjemmet Rise Parken ved Rødekro blev taget i brug i 2013. Allerede under opførelsen af de første fire "gårde" blev der ytret ønske om at oprette en busforbindelse mellem Rødekro og plejehjemmet.

Det gør der så nu. Seks år efter kører første bus den 30. juni, fortæller Inga Olesen Sommer.

- Langt om længe, lyder kommentaren fra Inga Olesen Sommer, der sidder med i Rise Parkens bruger- og pårørenderåd. Hér var der forståeligt nok "udbredt begejstring", da man fik meddelelsen om den kommende busrute.

Faktisk var det rådets tidligere formand Lone Mortensen, der tog kontakt til kommunen angående ønske og behov for en busforbindelse til Rise Parken.

- Beskeden fra forvaltningen lød dog dengang på, at det ville være en "vanskelig opgave" at oprette en busrute. Siden hørte hun ikke mere. Jeg overtog opgaven fra Lone Mortensen. Hun lever desværre ikke mere - hun kan således ikke opleve, at det nu endelig er lykkedes med busforbindelsen, fortæller Inga Olesen Sommerlund.

Hun valgte nemlig at gå via det lokale byrådsmedlem Egon Madsen (S), der i sin egenskab som medlem af teknik- og miljøudvalget tog sagen op ved et udvalgsmøde.