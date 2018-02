Efter et halvt år som elev: Line blev chef

Efter kun et halvt år som elev fik 21-årige Line Jørgensen ansvaret for Kings & Queens, da hendes chef blev sygemeldt. Det var en lærerig oplevelse for den unge pige at være chef i toenhalv måned, men nu er hun også glad for bare at være elev igen. Foto: Mette Christine Schulz

21-årige Line Jørgensen var én af to elever, som blev belønnet ved årsmødet i Shop i City Aabenraa. Line blev anerkendt for det ekstraordinære ansvar, hun tog, da hendes chef i Kings & Queens blev sygemeldt. Her måtte Line nemlig både være chef og oplære nye medarbejdere.

Aabenraa: Det er nok ikke alle elever, som efter kun et halvt års elevtid er parate til at være chef. Det var 21-årige Line Jørgensen fra Rødekro heller ikke lige forberedt på, at hun skulle være i Kings & Queens på gågaden, men da chefen pludselig blev sygemeldt, var der ingen andre end Line til at tage ansvaret for butikken. - Sygemeldingen kom pludseligt, og da min kollega havde sagt op, og der skulle begynde to nye medarbejdere, var der ingen andre end mig. Så jeg blev kastet hovedkulds ud i det, fortæller hun med et smil på læberne. Smilet er der, fordi Line var ikke bange for udfordringen, så hun sagde ja tak. Her var nemlig en unik mulighed for at lære noget nyt. - Lige da det skete, tænkte jeg da "shit, det er et stort ansvar." Men jeg var frisk på det, og jeg fik heldigvis god hjælp fra hovedkontoret og distriktschefen, og så var det bare om at prøve mig frem, fortæller hun.

Camilla fik også et legat Der var to legater til elever fra detailhandlen i byen, der blev uddelt ved årsmødet i Shop i City Aabenraa.Den anden legatmodtager var Camilla Nissen fra Matas Storegade 1. Hun var indstillet til legatet, fordi hun altid er smilende, positiv og kreativ, og hendes kolleger syntes, hun trængte til en god nyhed at begynde året med. Camilla havde nemlig en uheldig start på året, da hun fik påkørt sin bil og samtidig er hun også flyttet hjemmefra.



Legaterne er fra Skifter Andersens Fond.

Vigtigt at trække sig tilbage Line fik ansvaret for tøjbutikken midt i den mest travle tid i detailhandlen, nemlig i november og december, hvor der både var Black Friday og julehandel. Samtidig skulle hun oplære to nye medarbejdere og styre vagtplaner og løn, så den unge pige lærte også en masse om sætte grænser og passe på sig selv. - Der var hele tiden nye ting, jeg skulle lære, og der kom mere og mere på, så jeg har helt klart lært, hvor min grænse går. Der var rigtig mange timer på arbejdet i de toenhalv måned, og det var mig, alle pludselig kom til med spørgsmål om løn osv. Her lærte jeg, at det er vigtigt at trække sig tilbage, trække vejret og være mig selv, fortæller hun. Line fandt sit pusterum hjemme hos kæresten, hvor der blev gået lange ture og talt med kæresten om de nye udfordringer i jobbet. - Jeg lærte også at lade jobbet ligge på dørtærsklen, når jeg kom hjem. Bare trække mig tilbage, være derhjemme og slappe af og ikke mindst få sovet uden at tusind tanker myldrer rundt i hovedet på én. Det er vigtigt, siger hun.