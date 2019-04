Efter det store modeshow: - Kunderne lægger mærke til, når vi samarbejder

425 gæster var i sidste uge til stort modeshow på Gazzværket. De havde en kanon aften, og det samme havde arrangørerne fra nogle af byens butikker, som for første gang samarbejdede om et modeshow.

Aabenraa: - Jeg er stadig helt høj.

Henriette Rosenberg Brandt smiler, når hun tænker tilbage på tirsdag den 2. april.

Denne dag kulminerede mange timers arbejde i det store modeshow på Gazzværket, som Henriette Rosenberg Brandt fra Happy Hunting havde været primus motor i.

Her var flere af byens butikker gået sammen med to frisørsaloner om at lave et modeshow for 425 gæster, og det viste sig at være noget, folk gerne ville købe billet til. Der var nemlig udsolgt på halvanden uge.

Det betød, at Gazzværket var fyldt med forventningsfulde gæster, som kunne se en masse af forårets nyheder samt flot makeup og håropsætning.

- Det var synd for dem, der ikke var med, for det var så fedt. Jeg var konferencier, og jeg var helt høj bagefter, og det samme var nogle af vores modeller, som ikke havde prøvet noget lignende før, fortæller Henriette Rosenberg Brandt.

Dagen efter showet var flere af gæsterne forbi Happy Hunting, og her lagde Henriette Rosenberg Brandt mærke til én ting, der gik igen i deres anmeldelse af showet.

- Der var flere, der sagde, at de syntes, det var flot, at jeg som konferencier også præsenterede de andres butikkers tøj på samme måde, som jeg præsenterede tøjet fra min egen butik. Kunderne lægger mærke til, når vi samarbejder i byen, og vores samarbejde har bare fungeret super godt. Alle gav den lige en ekstra tand den aften, fortæller hun.

En anden ting, som Henriette Rosenberg Brandt var glad for, var rammerne på Gazzværket.

- De var over al forventning, og hvor er det fedt, at vi har sådan et sted i byen, som kan bruges til at lave et stort modeshow, siger hun.

Med i modeshowet var Happy Hunting, New York, Plus Trend, Karger Beauty, Salon Capelli, Salon House of Fashion og Capau.