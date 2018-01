Efter demonstration: Imam maner til besindighed

Imam Kassem Rachid kalder ikke forholdet mellem kurdere og tyrkere i Aabenraa for venligt, men han frygter ikke en optrappet konflikt efter uroligheder under en demonstration.

- Der er mange følelser på spil, men det er ikke min vurdering, at der er en decideret konflikt mellem kurderne og tyrkerne i Aabenraa, siger Kassem Rachid, der dog godt kan mærke, at der af og til er anspændte situationer.

Det provokerede flere af demonstranterne, der begyndte at løbe efter bilen, men det lykkedes dem ikke at få stoppet bilen. Dagen derpå maner imam og tidligere formand for Arabisk Forening i Aabenraa Kassem Rachid til besindighed.

Aabenraa: Det var en anspændt situation, der udspillede sig foran det gamle rådhus i Aabenraa tirsdag eftermiddag. Midt under en lovlig anmeldt kurdisk demonstration imod de tyrkiske bombardementer i det nordlige Syrien dukkede der pludselig en bil op, og en af passagerne begyndte at vifte med det tyrkiske flag ud gennem vinduet.

Kunne være gået galt

Finn Bruhn er ulønnet kontaktperson i Kurdisk-Dansk Forening i Aabenraa, og han overværede demonstrationen foran det gamle rådhus i Aabenraa, hvor over 100 personer deltog.

- Kurderne er taget fra Syrien, hvor de udgør et mindretal, for at komme væk fra krigen. Lige nu bomber Tyrkiet de områder, hvor de kommer fra, og derfor opfattede de det tyrkiske flag som en decideret provokation. Derfor var der også nogle, der løb efter bilen, selv om man forsøgte at stoppe dem, siger Finn Bruhn, der godt kan forstå, at kurderne opfattede det tyrkiske flag som en provokation.

Finn Bruhn fornemmede hurtigt, at situationen kunne udvikle sig, og derfor valgte han også at ringe til politiet.

- Det kunne være gået helt galt, siger han.

Efter at politiet dukkede op, forløb resten af demonstrationen stille og roligt, og hændelsen er da heller ikke noget, politiet vil undersøge nærmere.

- Man må forvente, at når man holder en demonstration, så er der andre, der har en anden holdning, men det er første gang, at vi har haft sådan en hændelse i Aabenraa under en demonstration, siger Sønke Iversen, der er politikommissær i Aabenraa.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Dansk-Tyrkisk Akademiker Union, men foreningen har ikke ønsket at udtale sig om sagen.