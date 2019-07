Efter boldkast fra gangbro: Politiet mangler spor

Høje Kolstrup: Politiet har endnu ikke fået fat i den gruppe unge mennesker, der tidligt mandag morgen kastede en genstand ned fra en gangbro på Høje Kolstrup og ramte en vægterbil, der fik ødelagt forruden. Derfor vil ordensmagten gerne i kontakt med eventuelle vidner, der har kendskab til sagen.

Vægteren beskrev, at de unge var klædt i mørkt tøj og med hættetrøjer, hvor hætterne var trukket op over hovedet, og den beskrivelse har fået et enkelt vidne på banen. Vidnet har fortalt politiet, at han senere på morgenen på Vestvejen tæt ved Høje Kolstrup har set to tydeligvist dansk udseende unge i en påklædning, der svarer til det beskrevne.

Politiet vil derfor gerne i kontakt med andre, der muligvis på ruten fra Høje Kolstrup og ind mod Aabenraa har set de to eller andre unge, der svarer til signalementet.