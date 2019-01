Efter bankrøveri i Tinglev: Ingen spor af gerningsmændene

Politiet er stadig på bar bund og vil fortsat gerne have hjælp af offentligheden efter bankrøveriet i Tinglev.

- Vi har fået henvendelser i sagen, som vi undersøger nærmere, og vi har også masser af videooptagelser, vi skal have set igennem, siger Preben Westh.

Røveriet fandt sted kort før lukketid, og det var to meget maskerede mænd, der stod bag.

Vi vil fortsat gerne have henvendelser fra personer, der skulle have set noget.

Et større kontantbeløb

Det lykkedes de to bankrøvere, der talte engelsk med accent, at slippe af sted med et større kontantbeløb i euro og kroner, og det hele gik lynhurtigt.

- Det tog kun to minutter, og det var tydeligt, at de vidste, hvad de gik efter, har filialchefen i Den Jyske Sparekasse i Tinglev, Carsten Vinther Hansen, tidligere forklaret JydskeVestkysten.

Politiet har fortsat heller ikke nogen forklaring på, hvordan de to gerningsmænd er flygtet fra stedet, og derfor vil ordensmagten gerne have hjælp fra offentligheden.

Politiet har kun et sparsomt signalement af de to mænd. Den ene var omkring 180 centimeter høj og havde sort tøj på og sorte handsker. Den anden er der ikke noget signalement af.

Hvis man har set noget, kan man kontakte politiet på 114.