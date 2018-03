Efter balladen i efteråret: Helle kæmper hårdt for fodbolden i Høje Kolstrup

AABENRAA: - Det har været hårdt. Det har været hårdt.

Helle Dantoft kommer til at gentage sig selv, når hun tænker tilbage på det seneste halve år. Tilbage på den lørdag i september, da klubbens eneste seniorhold blev ramt af ballade og nærmest flået ud af turneringen.

Hun tænker tilbage på alle møderne siden dengang, omtalen i medierne og ikke mindst de konsekvenser, det førte med sig, at nogle få - måske blot en enkelt - skabte så meget uro i forbindelse med en kamp i fodboldens serie 5, at politiet måtte tilkaldes - endda i et par omgange.

Balladen fra efteråret og alt det, der fulgte efter, har trukket store veksler på Helle Dantoft, hendes tid og ikke mindst familien.

- Det har fyldt nærmest hele døgnet. Spørger man min familie, vil svaret være, at jeg har brugt for meget tid, siger hun og fortæller, at det ofte sker, at hun fortsætter direkte fra sit arbejde som socialrådgiver i Aabenraa Kommune og ud i klubben.