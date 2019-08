Efter angreb fra byrådskollega: Har han ikke større ambitioner?

Erik Uldall Hansen (S) har foreslået at frede Fjordskolen-forældrene i en periode, men det gør han bare for selv at vinde goodwill og ikke mindst se bedre ud i den interne kamp om at blive sit partis borgmesterkandidat. Det mener i hvert fald Rasmus Elkjær Larsen (K).

- Det er muligt, vi ikke kan gøre noget særligt for Fjordskolen-forældrene, men når man ændrer på et serviceniveau, og det ikke har været inde over politikernes bord, så undrer det mig. For hvem er det, der fastsætter serviceniveauet - er det embedsmændene eller politikerne? Jeg mener bestemt, det skal være politikerne, fastslår Erik Uldall Hansen.

- Erik Uldall Hansen får fremstillet sig selv som en af de gode, forstående og samtidig sat Kirsten Nørgård Christensen (V-formand for børne- og uddannelsesudvalget, red.) i en klemme, hun ikke kan komme ud af. Hun kan naturligvis ikke bakke op om, at vi suspenderer lovgivningen for en gruppe mennesker uanset intentionerne, siger Rasmus Elkjær Larsen, der er byrådets repræsentant i Fjordskolens bestyrelse.

Erik Uldall Hansen (S), som er medlem af børne- og uddannelsesudvalget, forsøgte forleden at komme Fjordskolen-forældrene til undsætning , da han mente, de skulle fredes i en periode og ikke udsættes for forandringer. Det skete, efter at JydskeVestkysten havde skrevet om en forælder, der har fået frataget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

- Jeg tænker, om han (Rasmus Elkjær Larsen, red.) er landet det rigtige sted som politiker. Har han ikke større ambitioner end bare at følge det, embedsmændene siger? Ønsker han virkelig ikke at se, om han kan forandre tingene? Jeg er anderledes skruet sammen, for jeg ønsker at se, hvad der kan gøres ved det og i givet fald være med til at samle et flertal. Det er da det, politik går ud på, synes Erik Uldall Hansen.

Omvendt mener Erik Uldall Hansen ikke, at man som politiker på forhånd skal opgive at ændre tingenes tilstand.

Andre gav bolden op

Socialdemokratens motiver til at bringe forslaget til torvs kritiseres også. Elkjær Larsen retter pegepinden mod den interne S-kamp mellem Erik Uldall Hansen og Karsten Meyer Olesen om at blive partiets borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg.

- Så vidt jeg har forstået, har de aftalt ikke at føre valgkamp, men der er ingen tvivl om, at alle lejligheder er gode til at vise sig frem. Ud over at Erik Uldall Hansen får hejst flaget som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved det kommende valg, så får han også italesat, hvem der er de gode, og hvem der ikke er, mener Rasmus Elkjær Larsen.

Erik Uldall Hansen mener ikke, han har været i offensiven, men blot svaret på et Facebook-indlæg, hvor han var blevet tagget.

- Når nogle spørger, om jeg har en politisk holdning, er jeg ikke bange for at svare, at det har jeg. Den politiske holdning gav jeg også udtryk for, da jeg efterfølgende blev ringet op af en journalist fra JydskeVestkysten, forklarer Erik Uldall Hansen.