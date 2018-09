Efter 66 år: Spejdergruppe truet af lukning

Grænsetroppen i Padborg kan mønstre sølle én spejderleder til 25 børn, og det er alt for lidt. Nu er der sat udløbsdato på, hvis ingen ledere melder sig.

Padborg: I 66 år har Grænsetroppen Padborg Gruppe eksisteret, men når 2018 rinder ud, kan det ligeledes være slut med spejdergruppen, der holder til i Østergade.

Der er nemlig akut mangel på spejderledere.

- Det er til at deltage i de ugentlige spejdermøder. Lige nu er jeg den eneste spejderleder til 25 børn. Det er ikke helt optimalt, erkender Mads Sengewald og ridser den værst tænkelige konsekvens op.

- Sker der ikke noget inden 31. december, så bliver vi nødt til at lukke gruppen, siger han.

Mads Sengewald selv har hænderne fulde som leder for Junior, 10 til 12 år, og Trop, 12 til 16 år.

- I øjeblikket mangler vi spejderledere ved de små - Mikro, seks til otte år, og Mini, otte til ti år - hvor vi gerne ser en forældregruppe, som kunne tænke sig at starte noget op ved os, siger Mads Sengewald.

Ifølge Mads Sengewald er man ikke alene om at have et problem i Padborg.

- Der er mange, der har svært ved at finde frivillige. I dag går forældrene selv til en masse aktiviteter, siger Mads Sengewald, som kan glæde sig over, at det "kun" er ledere, man mangler - gruppens bestyrelse er på plads.