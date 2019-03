Efter 48 år i Sønderjylland: Par flytter tæt på børnene

Tove og Kaj Lassen har det blandet med at skulle forlade deres hus ved Søgård. Kaj er afklaret med det, mens Tove finder det lidt trist at skulle flytte. Foto: Timo Battefeld

Tove og Kaj Lassen har pakket knap 50 års aktivt liv i Kliplev-området sammen. Parret begynder et nyt liv i Ebeltoft for at være tættere på en søn. Især Tove Lassen har været ked af at skulle flytte så langt væk.

De mange rum i huset på Holmvej 15 nær Søgård er ved at være tomme, da vi besøger Tove og Kaj Lassen. Parret har pakket et aktivt liv i lokalområdet ned og sidder nu i et par af de sidste bløde møbler, som er tilbage i huset. - Resten er kørt til Ebeltoft, siger Kaj Lassen, som er afklaret med, at parrets nye hjem bliver et mindre hus i byen på Djursland. Et hus, som de lejer af en søn. Tove Lassen har haft sværere ved at forlige sig med flytningen. Hun finder det lidt trist at skulle flytte så langt væk - og siger to gange: - Der er stor sorg over, at vi flytter. Det udsagn er et udtryk for, at det ikke blot er Tove og Kaj på henholdsvis 78 og 79 år, som flytter. Nej, det er to mennesker, som gennem 48 år har gjort noget ekstra for deres lokalsamfund via bestyrelsesarbejde og politisk arbejde, der bryder op.

Parrets engagement Tove Lassen har været førtidspensionist i en del år.



Hun har siddet i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Lundtoft og været kandidat til Sønderjyllands Amtsråd uden at opnå valg. Desuden har hun siddet i bestyrelsen for foreningen, som står for vandgymnastik i Rødekro.



Kaj Lassen var i 31 år leder af en fritidspædagog-uddannelse på Aabenraa Seminarium.



Han har været træner og formand for fodboldafdelingen i Lundtoft IF, medlem skolenævnet ved Lundtoft Skole, medlem af kommunalbestyrelsen, viceborgmester og formand for teknisk udvalg i Lundtoft Kommune, samt formand for Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn.

Foto: Timo Battefeld Huset var så godt som tømt, da vi besøgte Tove og Kaj Lassen. Parret har solgt huset til en yngre familie fra Kliplev. Foto: Timo Battefeld

Derfor flytter de Helt konkret har de hver især modtaget blomster i begyndelsen af marts måned som påskønnelse for en ekstraordinær indsats. Kaj fik sin buket, da han trådte af som formand for Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn, mens Tove modtog sin blomstergave, da hun gik ud af bestyrelsen for den forening, som står for vandgymnastik i Rødekro Svømmehal. Så for udenforstående kan det undre, at parret forlader netværk og gode venner i deres lokalsamfund for at flytte til Ebeltoft. - Det er børnene, som vil have os tættere på. Det er de mest trygge ved, hvis der nu skulle ske noget med os, siger Kaj Lassen. Og med børnene mener han sønnen og dennes familie i Ebeltoft. Men naturligvis er parrets i alt fire biologiske og tre plejebørn, hvoraf nogle bor i udlandet, fint tilpas med, at forældrene nu flytter tæt på nær familie på Djursland. Både Tove og Kaj Lassen er deres alder til trods raske, og de er helt indstillet på at genoptage et aktivt liv i Ebeltoft. Han vil blandt andet spille badminton, som han har gjort hidtil, og Tove skal fortsat dyrke vandgymnastik. - Vi skal selv gøre noget for at komme ud til aktiviteter, for ellers møder vi ikke andre mennesker, slår Tove Lassen fast.

Foto: Timo Battefeld Tove og Kaj Lassen flytter fra en smuk grund, men glæder sig over, at de skal bo på en naturgrund i Ebeltoft. Foto: Timo Battefeld

Til Sønderjylland Men det lange liv, som parret har levet indtil nu, kører naturligvis også rundt i tankerne. Et liv med syv børn, som alle har gået i skole i lokalområdet - og som teenagere har de været til halballer i Kliplev. - Ja, de tog ofte kammerater med hjem, så de overnattede hos os efter halballerne. Det var så sjovt, for når vi stod op søndag morgen, vidste vi aldrig, hvor mange der lå på gulvene og sov, siger Tove Lassen og griner lidt. Både Tove og Kaj Lassen voksede op i Aarhus, og midt i 1960'erne fik Kaj Lassen et lederjob hos det danske mindretal syd for grænsen. Efter fem år her flyttede de tilbage til Aarhus, hvor Kaj Lassen blev leder af en ny institution. - Men vi kunne ikke rigtig finde os til rette i Aarhus igen. Vores venner fra før havde fået andre relationer, siger Tove og Kaj Lassen. Muligheden for at flytte igen kom, da Kaj Lassen i 1971 fik et tilbud om at blive leder af en ny fritidspædagog-uddannelse på seminariet i Aabenraa. Både han og Tove var helt klar til at flytte sydpå igen - og de bosatte sig i Kliplev. Her boede de i otte år, indtil de flyttede til det hus på landet, som de har boet i indtil i år. Med en herlig udsigt til Hostrup Sø.

Foto: Timo Battefeld En del af charmen ved at bo på landet er udsigten til alle verdenshjørner. Den må Tove og Kaj Lassen tænke sig til i fremtiden. Foto: Timo Battefeld

Tæt på borgmesterpost Især Kaj Lassen engagerede sig i sit lokalområde. Han blev blandt andet træner og formand for fodboldafdelingen i Lundtoft IF, og under børnenes skolegang sad han i skolenævnet på Kliplev Skole. Her var han blandt andet med til at oprette en børnehave ved skolen. Efter en strid på skolen blev Kaj Lassen opfordret til at gå ind i politik, og i 1982 debuterede han som medlem af kommunalbestyrelsen i Lundtoft Kommune for Socialdemokratiet. Allerede fire år efter blev han borgmesterkandidat, og han fik et flot valg. Så posten som borgmester kunne han have taget uden videre, men han traf en anden beslutning. - Jeg var så glad for mit job på seminariet, at jeg ikke ville miste det. Så jeg pegede på en konservativ som borgmester (Martin Buus Madsen red.), og så fik mit parti til gengæld alle formandsposterne. Jeg blev viceborgmester og formand for teknisk udvalg, siger Kaj Lassen. Han valgte selv at træde ud af kommunalbestyrelsen efter 12 år, og efter pensioneringen fra sit job engagerede han sig i Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn. Nu er også dette kapitel slut, og Kaj Lassen regner med, at bestyrelsesarbejde er fortid, når han flytter til Ebeltoft. Men det er hans hustru dog ikke helt så sikker på. - Lad os nu se - jeg kender dig jo, siger Tove Lassen med et overbærende blik til sin mand.

Foto: Timo Battefeld Ægteparret har også nydt en flot udsigt fra deres veranda. Foto: Timo Battefeld

Bevarer en livline Selv om Tove og Kaj Lassens liv er flyttet til Ebeltoft, bevarer parret i de kommende måneder en livline til Aabenraa og omegn. De har begge været aktive bag scenen i en teatergruppe, som i forbindelse med genforeningsjubilæet i 2020 skal opføre et historisk teaterstykke fem steder i Aabenraa Kommune. - Vi vil stadig arbejde lidt for teatergruppen, og vi kommer selvfølgelig herned og ser forestillingen, siger Tove og Kaj Lassen. Og da begge stadig har kørekort, har de naturligvis mulighed for at besøge den egn, hvor de har levet 48 år af deres liv. Her bor to jævnaldrende vennepar, som blev meget kede af det, da de fik at vide, at Tove og Kaj Lassen ville flytte til Ebeltoft. Så jo - Tove og Kaj Lassen efterlader et savn i deres lokalområde gennem 48 år.