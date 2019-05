Efter 40 år er det slut: Sønderjysk modefirma går konkurs

Udskydelsen af Brexit har ramt modefirmaet B&C Textiler i Padborg hårdt. Ejerne har indgivet konkursbegæring, og 18 medarbejdere mister deres arbejde. Det er dog lykkes at sælge et af firmaets tøjmærker til en Ikast-virksomhed, hvor enkelte medarbejdere kan følge med.

Et svært engelsk marked

Det har givet uro på det engelske marked. Kunderne ved ifølge René Toft Kristiansen eksempelvis ikke, om de risikerer at blive pålagt straf-told for varer. B&C Textiler sælger nemlig varer fra deres kollektioner ni måneder ud i tiden.

- England er vores største eksportmarked, og da vi var på messe dér i februar, kunne vi hurtigt se, at den omsætning, vi havde brug for, ikke ville komme hjem. Vi tabte faktisk 25 procent af vores omsætning på to måneder derovre, og samtidig hang kunderne en del med betalingerne, fordi det er så svært for butikkerne, siger René Toft Kristiansen.

Desuden blev virksomhedens engelske team ramt af en række uheldige omstændigheder.

- Én sælger valgte at gå tidligt på pension, fordi han ikke kunne sælge nok på grund af den nuværende situation, og så blev en anden ramt af kræft. Det gjorde, at vi stod helt uden team i England oven i et svært marked, som vi stod til at miste fuldstændig. Derfor kunne vi ikke forsvare at fortsætte, siger René Toft Kristiansen.