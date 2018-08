Eckersbergs læremester var selv en stjerne

Jes Jessen fik mange opgaver med at restaurere og nymale kirker rundt i landsdelen. De var gennem 1600-tallet, efter fjendtlige hære og lejetroppers hærgen, blevet vandaliseret. Jes Jessen besad nogle gode kunstneriske evner, og med tiden istandsatte han også altertavler, samt lavede forskellige kirkeudsmykninger.

Jes Jessen blev født 1743 i familiens lille hus på Kirkepladsen 5. Faderen var vestslesvigeren Peter Jessen, der i 1739 havde opnået "borgerskab" som bygningsmaler i Aabenraa. Moderen, Anna Maria, var Peter Jessens anden hustru, og de fik tillige en søn i 1752, som kom til at hedde Peter Jessen.

Berømt elev i værkstedet

Malerværkstedet blev med årene et velrenommeret værksted, og sideløbende med de almindelige maleropgaver kom de første bestillinger på maling af portrætter af blandt andre skibskaptajner samt deres hustruer. At han også skulle få den senere så berømte C.W. Eckersberg som elev, fik bestemt også stor betydning for hans kunst.

Blandt hans værker findes mange blomstermalerier, skibsportrætter, samt malerier med historiske og religiøse motiver. Portrætterne spænder over billeder af mænd og kvinder, unge og ældre, adelige og velrenommerede.

Tilbage til gruppens coverbillede, det findes i to udgaver. Det mindste, som hænger på museet, og et større, som er i privat eje. De skildrer begge byen med den omkringliggende natur og byens markante bygninger såsom Brundlund Slot, Sct. Nicolai Kirke, Møllen i Sønderport samt det frie udsyn til fjorden, hvor mange sejlskibe ligger for anker.

Derudover ses udflugtsklædte borgere på tur på Arnsbjerg, som Galgebakken hed dengang. Aabenraa beskrives som "Byen ses som en rød rubin på et grønt klæde, omgivet af skove og bakker".

Jes Jessen døde i 1807 bare 64 år gammel.