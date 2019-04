EU-politiker: Beboerne må kompenseres for vildmøllestøj

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, Christel Schaldemose, beder nu EU-Kommissionen om at gå ind i sagen om vindmøllestøj i Bølå. Fredag besøgte hun nogle af de støjplagede beboere sammen med to partifæller.

- Her efter besøget hos Aage Breuner vil jeg undersøge, om EU's ombudsmand måske kan gøre noget for beboerne i Bølå. Vi skal have løst det her på en eller anden måde. Ellers må beboerne kompenseres for støjen, lyder der fra EU-parlamentarikeren.

- Jeg forstår godt Aage Breüner og de øvrige beboeres frustration. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre noget, men nu har jeg skrevet til Kommissionen. Erfaringen siger, at der kan gå lang tid, inden der kommer svar, og at svaret formentlig ikke er særlig konkret, siger Christel Schaldemose.

Christel Schaldemose har henvendt sig til EU-Kommissionen og spurgt, om det efter Kommissionens opfattelse er rimeligt, at borgere i et grænseområde kommer i klemme, fordi nabostaten ikke tager højde for støjreglerne på den anden side af grænsen. Hun har også spurgt, hvad den danske og den tyske stat bør gøre ved problemet?

Fredag havde en af beboerne, Aage Breüner, besøg af repræsentanter for både EU, region og kommune, uden at han af den grund fik lovning på, at der kan gøres noget ved problemerne.

Ved Bølå er der opsat 16 vindmøller på den danske side af grænsen og 19 på den tyske side.Hver for sig larmer vindmøllerne på hver side ikke mere end de tilladte støjgrænser i henholdsvis Danmark og Tyskland. Men tilsammen støjer de så meget, at de fleste borgere i Bølå på den danske side af grænsen nu bor i et område, hvor støjen er højere end det tilladte i Danmark.

Svær sag

Philip Tietje, der er formand for Aabenraa Kommunes vækstudvalg for land og by og folketingskandidat for Venstre, er enig med Christel Schaldemose i, at vindmøllerne i Bølå er en meget vanskelig sag at løse.

- Det er jo svært at få indført nye regler for opsætning af vindmøller ved grænsen og få dem til at virke med tilbagevirkende kraft, siger han.

- Det bedste ville faktisk være at ekspropriere hele området ved Bølå, så beboerne kunne komme derfra og så bruge det til vindmølleområde, tilføjer han.

Han understreger dog, at den løsning heller ikke er let at føre ud i livet.