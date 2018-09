EL: Vi fik for få aftryk i budgettet

AABENRAA:- Vi fik ikke et eneste af vores forslag til udvidelser på driften med i budgetforslaget, og det er den primære årsag til, at vi har valgt at stå udenfor.

Det fortæller Enhedslistens byrådsmedlem, Jens Bundgaard, som var den eneste gruppeformand, der ikke mødte op på rådhuset onsdag morgen for at skrive under på forliget om næste års budget.

Enhedslisten har også tidligere ønsket sig, at kommunen får en borgerrådgiver, der kan fungere som uvildig konsulent for borgerne i sager, der vedrører kommunen. Men det kom heller ikke med i budgettet i denne omgang.

Desuden havde det lille venstrefløjsparti ønsket at kommunen ansætter en grøn tovholder for at signalere nytænkning i forhold til miljø og klima. Og endelig ville partiet gerne have haft, at kommunen får en sammenhængende forebyggelsesstrategi mod stress og dårlig trivsel.