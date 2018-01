E-sport blåstemplet i Aabenraa Kommune

Aabenraa: E-sport er braget frem gennem flere år, men ikke alle kommuner har godkendt sporten som en "rigtig" folkeoplysende aktivitet, som dermed kan få tilskud. Det er nu sket i Aabenraa Kommune, hvor kultur- og fritidsudvalget har nikket ja til, at e-sport er en folkeoplysende aktivitet.

- Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, og det er noget nyt, som er under udvikling. Vi har allerede én e-sportsforening i kommunen, og to er undervejs, så mon ikke, der kommer flere af dem, siger Lars Kristensen (V), der er ny formand for kultur- og fritidsudvalget.

Det er AaIG, der har etableret en e-sportsafdeling, men flere foreninger i kommunen går med samme planer.

Der er professionelle e-sportsudøvere i Danmark, og mange efterskoler, herunder også Frøslevlejrens Efterskole, har stor succes med at udbyde sporten. Forvaltningen er klar over, at det er en sport med potentiale, ikke mindst hvad tidsforbruget angår, og det kan lægge et pres på "den folkeoplysende ramme". Aktuelt forventer man imidlertid, at aktiviteterne kan finansieres inden for rammerne.