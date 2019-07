Dyrt kunstværk deler vandene: Det er helt væk

Landskabskunsten mellem Varnæs og Bovrup har levet en omtumlet tilværelse, efter den blev indviet for snart to år siden.

Varnæs-Bovrup: Det er aldrig blevet rigtig godt med det storstilede kunstprojekt til 2,4 millioner kroner mellem Varnæs og Bovrup.

For snart to år siden blev landskabsarkitekt Hanne Bat Finkes grupper af lysende akrylblomster indviet i rabatten langs cykelstien mellem de to landsbyer. Meningen var, at de store, kantede blomster - lavet i akryl på et specialværksted i New York - skulle sprede sig på et bagtæppe af markblomster. Her skete der dog i første omgang den bommert, at kommunen hele to gange kom til at klippe blomsterne, inden de kunne nå at udfolde sig.

Senest er det så det stik modsatte, der har været problemet. Igennem Aaben by er JydskeVestkysten blevet kontaktet af læser Sten Kruse, som bor i Bovrup. Han har sendt en række fotografier, som viser akrylblomsterne, nu i så tæt omfavnelse med vildnisset, at det er vanskeligt at få øje på dem. Da avisen senere satte gang i en afstemning om, hvilke emner læserne helst vil høre mere om, var det den tilgroede kunst, som vandt klart med næsten halvdelen af stemmerne.

Men da JydskeVestkysten selv skulle have syn for sagen, havde folkene i Aabenraa Kommune i mellemtiden været forbi for at klippe akrylblomsterne fri. Så nu er alt jo i skønneste orden - eller hvad?