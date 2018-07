Dyrt at fjerne mudder fra populær strand

Sønderstrand er et populært sted i disse varme dage. Men badegæsterne må fortsat leve med en mudret bund inde på lavt vand. Vandkvaliteten er ok på 23 af 25 strande

AABENRAA: Sønderstrand i Aabenraa tilbyder behagelige afsvaling til masser af byens indbyggere og turister i disse dage. Men midt i sommerglæderne er der folk, der ærgrer sig over, at bunden stadig er meget mudret i den nordlige del af Sønderstrand.

Mudderet skyldes ikke, at vandet er beskidt. Ifølge biolog Hans Odgaard, er det udformningen af stranden med den sydvendte lagune, der er skyld i miseren.

- Vi har fået undersøgt, hvad der skal til, for at der forsvinder lige så meget mudder, som der aflejres. Det vil kræve, at to tredjedele af molen fjernes, og at stranden omlægges, så den når minimum 100 meter længere ud, forklarer Hans Odgaard.

Dansk Hydraulisk Institut undersøgte sagen for kommunen tilbage i 2015, og ved den lejlighed blev det anslået, at det ville koste over 10 millioner kroner at gøre Sønderstrand i Aabenraa mudderfri.

- Der er nogen, der mener, at man kan løse problemet blot ved at lave et hul i stenmolen. Men ifølge beregningerne fra DHI er det langt fra tilstrækkeligt, understreger Hans Odgaard.