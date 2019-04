Dyrskuet river udtjente stalde ned og erstatter dem med telte

Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa har længe ønsket at opgradere staldbygningerne på Dyrskuepladsen i Aabenraa. I år bliver der gjort noget ved sagen. Staldbygningerne jævnes med jorden for at gøre plads til telte.

Aabenraa: Snart er de gamle staldbygninger på Dyrskuepladsen fortid. Det sker, efter Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa har besluttet sig for at rive dem ned for at erstatte dem med teltstalde i stedet. Ifølge formand Jørgen Popp Petersen er de eksisterende stalde så slidte, at de risikerer at falde sammen, og desuden er de dyre at vedligeholde. - Derfor har vi gennem det sidste halvandet års tid kigget, diskuteret og lavet tegninger af deciderede staldbygninger, og det har vi ikke skrinlagt endnu. Men det kan alligevel tidligst nåes til dyrskuet i 2020. Derfor foreslog nogen af udstillerne, at vi kunne prøve med telte, når nu staldene alligevel skal væk. Det er så det, vi har taget op og arbejdet videre med. Nye staldbygninger er også en helt anden investering, så der skal vi lige være helt sikre på, hvordan det skal gribes an, siger Jørgen Popp Petersen.

Det Sønderjyske Fællesdyrskue Finder sted den 24. og 25. maj. Dette års gæstetaler ved dyrskuefrokosten bliver formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og der ventes fokus på valget til Europaparlamentet, som gennemføres i samme weekend - om søndagen.

Pindebrænde og blik Staldbygningerne bliver revet ned inden dyrskuet den 24. og 25. maj. - Der er ikke meget andet end pindebrænde og lidt blikplader, så det er ikke nogen stor opgave. Men det vil højst sandsynligt undre en masse folk, hvad der nu foregår, så derfor er det godt lige at få meldt ud, siger Jørgen Popp Petersen. Det er dyrskuet selv, der står for opgaven. Men Jørgen Popp Petersen er også i tæt dialog med kommunen, som tidligere har afsat seks millioner kroner over de næste tre år til at renovere pladsen. - Her har vi drøftet en bygningsløsning, som man kan bruge til andre ting i forbindelse med eksempelvis ringridning. Men det når vi under alle omstændigheder ikke at få lavet i år, og så gør det jo ikke noget lige at prøve med de her telte. Det kunne jo være, at det er en god løsning, vi kan fortsætte med. Det vil vi evaluere efterfølgende, siger Jørgen Popp Petersen.

Tidligst 2020 Philip Tietje (V), formand i vækstudvalget for land og by, beretter også om en god dialog. - Men vores melding har været, at der tidligst kan ske noget i 2020, og derfor har de kigget på teltløsningen til i år. De skal jo selv være med til at finansiere eventuelle nye staldbygninger, så de har egen kapital på spil og tænker sig godt om. Det er vi kun glade for, siger Philip Tietje. De seks millioner kroner skal nok få ben at gå på alligevel, mener han. - Det er eksempelvis et udpræget ønske for dem, der parkerer på den anden side af pladsen, at vi kigger på dræning og parkeringspladser på Dyrskuepladsen, det kan være dræning andre steder på pladsen, og det kan være el- eller vandinstallationer. Der er mange muligheder, siger Philip Tietje.