Dygtige unge håndværkere fik gaver på rådhuset

Tre unge lærlinge fra Aabenraa fik en fornem modtagelse i byrådssalen. De tre vandt danmarksmesterskabet i hver deres fag, da der var DM i Skills i Herning.

AABENRAA: Det var tre dygtige og målbevidste unge, der fredag formiddag blev hædret på rådhuset i Aabenraa. Amalie Søndergaard-Pedersen, Mathias Kjærgaard Jørgensen og Martin Gambo Krongaard fortalte levende og afslappet om de opgaver, de skulle løse, da der ugen før blev holdt DM i Skills i Herning. De tre sikrede sig alle en DM-titel. Begivenheden er et danmarksmesterskab for unge fra håndværksfagene, og en DM-titel er ikke noget, man kommer sovende til. Alle tre havde i forvejen forberedt sig grundigt inden for hver deres fag. Amalie Søndergaard-Pedersen er ved at uddanne sig til ernæringsassistent, Mathias Kjærgaard Jørgensen er snart færdig som bygnignsstuktør, og Martin Gambo Krongaard er i lære som VVS energispecialist. Martin havde taget sin mester, Carsten Fredslund Iwersen fra Fredslund VVS i Aabenraa, med til receptionen på rådhuset. - Egentlig ville jeg gerne være smed, men så kom jeg i forpraktik hos Carsten, og så viste det sig, at VVS var lige mig. Vi er et godt match, forklarede Martin. - Han er den første lærling, vi har i firmaet, så vi har været heldige, konstaterede Carsten Fredslund Iwersen, som ikke har noget imod at beholde sin dygtige lærling, når han er færdiguddannet i august 2019. - Jeg går efter en høj løn, erklærede Martin selvbevidst, så nu ved mester, hvad udgangspunktet er, hvis de to skal fortsætte samarbejdet.

DM i Skills DM i Skills betyder direkte oversat DM i færdigheder.Begivenheden afvikles af SkillsDenmark, der samarbejder med 57 erhvervsskoler over hele landet.



Der afvikles konkurrencer indenfor en lang række af de fag, der undervises i på erhvervsskolerne.



Næste år holdes DM i Skills i Næstved.

Gaver og blomster Borgmester Thomas Andresen (V) forklarede de tre unge, at kommunen meget gerne vil fortælle de gode historier videre, og derfor ville fejre deres danmarksmesterskaber på rådhuset. Der var disket op med både kransekager, frugt og grønt til både lærlinge og deres medbragte arbejdsgivere, familie, lærere og studievejledere. Thomas Andresen havde også gaver til de tre, og der var blomster til deres mødre og vin til deres arbejdsgivere. - Vi er opmærksomme, når der er nogen, der klarer sig godt. For i fremtiden vil vi blive ekstra afhængige af, at der er nogen, der interesserer sig for håndværk, sagde borgmesteren. Han kunne oplyse, at det faktisk går ganske godt på det område i Aabenraa Kommune sammenlignet med resten af landet. I Aabenraa er det 23,8 procent af en ungdomsårgang, der går videre på en erhvervsuddannelse, mens det kun er 18 procent på landsplan.