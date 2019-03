For første gang blev der afviklet en bil-messe i Arena Aabenraa. Udstillingsarrangør Klaus Jensen er glad, når de godt 60 udstillere er tilfredse. Og det er der god grund til at være ud fra det store antal besøgende lørdag.

Aabenraa: Er der noget bedre end duften af ny bil? Nej vel. Også borgmester Thomas Andresen erkender efter at have åbnet udstillingen Auto Messe i Arena Aabenraa, at han har en svaghed for duften af ny bil. For det er der rigeligt af i Arena Aabenraa i disse dage. Både lørdag og søndag er alle tre haller - og udendørs arealerne såmænd også - fyldt med biler.

- Det er faktisk mere end det, forklarer udstillingens arrangør Klaus Jensen fra firmaet 4Wheels. De 60 udstillere repræsenterer således ikke kun områdets bilforhandlere, men i det hele taget virksomheder, der dækker det meste af bilbranchen: værksteder og mekanikere, udlejere, køreskoler, forsikringsselskaber, bil-pleje og ditto udstyr. Plus camping og motorcykler, faktisk.

- Det er et bil-univers, betegner han udstillingen, som han arrangerer for første gang.

Klaus Jensen har ondt i fødderne og vil helst sidde ned under samtalen.

- Jeg har stået op de seneste 48 timer, fortæller han om de omfattende forberedelser til messen.