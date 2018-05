Du kan være med til at finde Ninnas afløser

Aabenraa: JydskeVestkysten, Aabenraa Ugeavis/BovBladet og Aabenraa Kommune kårer hver sommer årets ildsjæl i Aabenraa Kommune.

2018 udgør ingen undtagelse, og vinderen bliver hyldet i forbindelse med ringriderfesten i slutningen af juni.

Men vi har brug for din hjælp. Du kan nemlig være med til at finde frem til den, der skal have prisen. Det kan være dine børns fodboldtræner, danselærer, formanden for pensionistklubben eller en helt, helt fjerde. Det skal bare være en, der gør en masse for mange andre helt frivilligt.

Vi skal have navnet på den indstillede og en begrundelse på, hvorfor du mener, at netop hun eller han skal kåres. Send os en mail til redaktion.aabenraa@jv.dk eller red.aabenraa@ugeavisen.dk

Sidste frist er 11. juni kl. 9.00.