Dronningen i Kobbermølle: - Det varmer, at så mange møder op

Kobbermølle: Hun var glad og smilende som altid, men dronning Margrethe valgte på førstedagen for sit fire dage lange besøg i Sydslesvig at gøre noget, hun ikke er kendt for at gøre.

Hun stoppede nemlig op og svarede på nogle spørgsmål fra pressen midt under besøget i Kobbermølle Industrimuseum, og man kunne se, at dronningen havde noget på hjerte,

- Jeg ved egentlig godt, at der er mange inden for det danske mindretal, men det overrasker mig alligevel lidt, at så mange møder op. Det varmer mig i hjertet, sagde dronningen ifølge Flensborg Avis efter et besøg i én af de ombyggede arbejderboliger.

Der var også mange, som havde fundet vej til Kobbermølle for at se dronningen, og de fulgte stille og roligt efter den golfvogn, som kørte dronningen rundt - først op af den stejle bakke fra museet og siden hen af den brostensbelagte gade. Børnene råbte uhæmmet "hvor er dronningen", og flere sagde "hej dronning", når hun gik eller kørte forbi dem. Stemningen var afslappet og hyggelig, og det så ud til at glæde dronningen.