Aabenraa: Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland stillede ikke kun med mandskab, der skulle sikre, at ingen kom inden for sikkerhedsafstanden på 300 meter, da Enstedværkets 84 meter høje, store kedelbygning præcis klokken 11 torsdag blev sprængt.

De havde også dronepiloterne Henrik Simonsen og B. H. Jacobsen på pletten. JydskeVestkysten har fået lov til at vise de to videoer, der kom ud af det. Den ene er filmet direkte over bygningen, så man kan se, hvordan det lykkedes de tyske sprængningseksperter at få bygningen til at falde sammen på samme sted, som den stod.