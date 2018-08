Drønfarligt: Kæmpegrene ramte befærdet vej

Det kunne være gået grueligt galt, da to enorme grene fra et af de udtjente poppeltræer langs Mølleåen søndag ramte Dronning Margrethes Vej. Kommunen vil genoverveje, om alleen skal spærres helt af.

- Jeg kom klokken cirka 13 kørende ad Dronning Margrethes Vej i sydgående retning forbi Liebesallé, hvor alt var som det plejede. Da jeg kom retur i modsat retning et kvarters tid senere, lå der poppelgrene helt over vejen til cykelstien på den østlige side, forklarer Johannes Fredslund, som tilføjer, at han ikke var den første til at informere politiet.

To nedfaldne grene i størrelse træstamme knækkede søndag ved 13.15-tiden af det yderste træ på den sydlige side ud mod Dronning Margrethes Vej. Det fortæller et øjenvidne.

Aabenraa: Det kunne være så smukt - og det har det også været i mange år - at begive sig hånd i hånd gennem poppelalleen, der langs Mølleåen forbinder Dronning Margrethes Vej og Vestvejen. Nu er det i stedet ved at være decideret farligt.

- Det skal ske med det samme, når det drejer sig om folks sikkerhed. Træerne skal væk med det samme. Det er ikke længe siden, at vi havde det oppe på et møde (i teknik- og miljøudvalget, red.). Fem træer var vurderet til at skulle fældes straks, og så tror jeg, det var 18 mere, der skulle fældes i løbet af efteråret, forklarer Arne Leyh Petersen, der ikke havde hørt om hændelsen søndag, da han mandag blev kontaktet af avisen.

Det er Arne Leyh Petersen (DF), der som formand for teknik- og miljøudvalget bærer en stor del af det politiske ansvar. Og her er problematikken med de udtjente poppeltræer ikke ukendt. Som JydskeVestkysten omtalte den 24. juni, er der også truffet beslutning om at fælde en række af træerne.

Poppelalle kan blive spærret

Arne Leyh Petersen understreger, at han straks vil tage kontakt til sin forvaltning, hvor man heller ikke mandag eftermiddag havde hørt om den seneste udvikling.

- Vi vil løbende vurdere problemet med, at grenene falder ned, siger teamleder Peter Kierkegaard fra drift og vedligehold i Aabenraa Kommune.

Peter Kierkegaard fortæller, at man for en uge siden fældede de første seks træer. Han afviser samtidig, at kommunen er for langsom til at gøre noget ved problemet.

- Vi har haft én ude for at se på alle træerne, og han vurderede netop, at de her fem-seks træer skulle væk nu, og at der måske skal fældes yderligere træer i løbet af efteråret, fortæller Peter Kierkegaard.

Kan hændelsen søndag betyde, at I nu spærrer alleen af?

- Det har vi snakket om, men lige nu har vi vurderet, at de her fem-seks træer, der skulle væk, var nok i første omgang, men det her giver selvfølgelig anledning til at vurdere, om alleen skal spærres af med de problemstillinger, der så er i det med trafikken mellem Dronning Margrethesvej og Vestvejen, siger Peter Kierkegaard.