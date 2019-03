Drømmen om oprykning lever endnu for SønderjyskE

- Vi havde hele kampen lidt svært ved at skabe afstand, så vi kunne knække kampen, men de var dygtige og forsøgte at få os ud af balance med mange forskellige forsvarsformationer, forklarede cheftræner Olivera Kecman, som var alligevel var ganske glad for sejren.

Mere vil have mere

Til gengæld var der pæne ord med på vejen til de bærende kræfter i den anden ende af banen, og det var der til makedonske Dragana Petkovska i målet, men også Emma Kiellberg, som ikke alene igen trak et stort læs i forsvaret, men også viste sig frem i angrebet.

På fløjene kneb det lidt mere. Det ene øjeblik imponerede de, det næste brændte de chancer af en kaliber, som bare skal ende med mål.

Cheftræner Olivera Kecman ved godt, hun kan være en skrap dame, og der var heller ikke mange gnubbede ord, da hun havde spillerne samlet i omklædningsrummet efter kampen, men:

- Generelt kan jeg selvfølgelig kun være tilfreds hele vejen rundt. Jeg er glad for to point, og jeg er glad for en sejr på ni mål, men det er svært at gøre mig tilfreds. Da vi sidst vandt med ét mål i Roskilde, sagde jeg, at vi skulle have vundet med fem, nu siger jeg, at vi kunne have vundet med 15 overskydende mål, forklarede Olivera Kecman.