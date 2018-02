Drengegruppe anholdt efter stor politiaktion

Under en stor aktion onsdag har politiet anholdt en gruppe unge, der mistænkes for at stå bag den seneste tids kriminalitet og ballade i Aabenraa og Rødekro.

Politiet har haft indsatser på flere områder for at få bragt balladen til ophør med intensiveret patruljedækning i de berørte områder, forebyggende indsatser sammen med Aabenraa Kommune og målrettet efterforskning af en række af de unge. Efterforskningen resulterede i onsdagens aktion.

Vi håber, at det vil være med til at stoppe urolighederne i Aabenraa og Rødekro.

På rette spor

Lederen af Områdecenter Syd i Sønderborg, vicepolitiinspektør Preben Westh, siger, at han håber, at det, at hammeren falder for flere af de unge, vil få dem til at tænke sig om.

- Det her er sigtelser, der kan få alvorlige følger for dem og for deres fremtid. Under alle omstændigheder fastholder vi indtil videre vores ekstra indsats i forhold til dem, siger Preben Westh.

- Vi vil nu fortsætte efterforskningen, og vi håber, at det vil være med til at stoppe urolighederne i Aabenraa og Rødekro, fortsætter vicepolitiinspektøren.

Alle unge er efter endt afhøring igen løsladt undtagen en 18-årig mand. Han blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg og fængslet i fire uger. Han er blandt andet sigtet for at have sat ild til inventar i Fladhøjhallen i Rødekro.

Aabenraa Kommunes borgmester håber, at politiets aktion vil være en øjenåbner for de unge.

- Det er altid trist, at nogle unge er kommet i uføre. Jeg håber, at aktionen kan være med til at få de unge på rette spor igen, siger Thomas Andresen (V).