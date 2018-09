Drenge cyklede formentlig illegalt over grænsen

Holbøl: Udlændingekontrolafdelingen i Padborg kom på arbejde onsdag eftermiddag, da Syd- og Sønderjyllands Politi fik en anmeldelse om, at der gik en flok udenlandske drenge rundt på Hokkerupvej ved Holbøl.

- Det var fem drenge, som formentlig var mellem 10 og 16 år, som kom fra Algeriet og Marokko. De havde cykler med, som nogle af dem havde efterladt i vejgrøften, og vi formoder, de er kommet illegalt over grænsen, fortæller politikommissær Jens Peter Rudbeck, der videre oplyser, at deres sager nu er under behandling hos Udlændingekontrolafdelingen.