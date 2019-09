Dramatisk stigning: Antallet af hjemløse fordoblet på få år

Hvert andet år

Vive - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd - opgør antallet af hjemløse hvert andet år. Det sker ved, at offentlige myndigheder og sociale tilbud udfylder et spørgeskema for hver hjemløs person, de er i kontakt med eller har kendskab til.Derefter indsamler og bearbejder Vive materialet for blandt andet at kunne se udviklingen i alder, køn, etnisk baggrund, social profil og geografisk fordeling af de hjemløse.