Drama gik i forlænget spilletid: Drømmen om oprykning er bristet

Den ordinære kamp på Holstebro Stadion endte 1-1. Gæsterne fra AaBK kunne dog have sikret sig sejren, men brændte en kæmpe chance to minutter før tid. Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid, og her udnyttede hjemmeholdet et par store fejl i AaBK-opspillet og bragte sig komfortabelt i front. Det havde spillerne fra Sønderjylland ingen modtræk over for.

Hamrende flot sæson

Ifølge sportschefen i Aabenraa Boldklub, Michael Benkjær, var spillerne klar og glædede sig til kampen, men især i de første 45 minutter haltede AaBK noget bagefter.

- Vi taber for mange nærkampe, og Holstebro bringer sig foran fem minutter før pausen. Vi sad dog hele tiden med en fornemmelse af, at vi godt kunne komme tilbage i kampen, siger Michael Benkjær.

Det kunne AaBK, og i starten af anden halvleg udligner Rasmus Hansen, og efterfølgende skaber gæsterne en masse chancer, der kunne have ført til sejr.

- I anden halvleg er vi på omgangshøjde med Holstebro, og kort før tid brænder Rasmus Hansen en kæmpe chance. Samtidig bliver vi snydt for et straffespark 10 minutter før tid, siger Michael Benkjær.

Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid.

- Her laver vi et par dumme fejl, som afgør kampen, og man kan måske sige, at vi i den forlængede spilletid manglede en lille smule erfaring og hår på brystet. Men vi er jo også et ungt hold, fortsætter han.

Sportschefen har dog på ingen måde noget at klandre spillerne for.

- Spillerne har leveret en hamrende flot sæson. Det fik de også at vide efter kampen, og de blev sendt på sommerferie med et skulderklap, siger Michael Benkjær, der også kunne glæde sig over, at omkring 50 tilskuere fra Aabenraa havde taget turen til Holstebro.