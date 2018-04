Drabsforsøg i Tinglev: En person blev varetægtsfængslet, to blev løsladt

Efter et fem timer langt grundlovsforhør lørdag eftermiddag blev en 36-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for drabsforsøg i Tinglev natten til fredag. De to andre anholdte i sagen, en 25-årig mand og en 29-årig, blev derimod sat på fri fod.

Som JydskeVestkysten kunne fortælle, inden dørene blev lukkede for offentligheden, erkendte den 36-årige mand at have skudt en jævnaldrende mand i hovedet på Stationsvej i Tinglev. De to andre nægtede sig derimod skyldige og er altså nu løsladt.

- Min klient erkender sig skyldig, men ikke i forening med de to medsigtede, sagde forsvarer Hans Henrik Wurlitzer på den 36-åriges vegne

Skudofferet er fortsat indlagt på Odense Universitetshospital, hvor lægerne har opereret et projektil ud af hans hovedet. Den seneste melding fra hospitalet lyder, at hans tilstand er kritisk, men stabil.