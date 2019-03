Dorthe samler trådene til fejringen af genforeningen

Det skal være stort og folkeligt. Arrangementer og events skal i hele første halvdel af 2020 være med til at fejre, at Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark i 1920.

Og det hele skal naturligvis kulminere fra den 10. til den 12. juli - de dage i 1920, da kong Christian X indtog den landsdel, som i 56 år havde været under tysk herredømme.

Det, som bliver meget synligt i 2020, bliver forberedt lidt i stilhed på genforeningssekretariatet på Aabenraa Rådhus. Sekretariatet er bemandet af projektleder Simon Faber og kommunikationskonsulent Dorthe Lindahl, og de har øjnene rettet mod hele Danmark.

- Genforeningen skal fejres i hele landet, og vi prøver at skabe en forståelse af, at grænsedragningen i 1920 fik betydning for hele Danmark. Og at det med, at befolkninger stemmer om deres landes fremtid, også er aktuelt i dag, siger Dorthe Lindahl, som blandt andet hentyder til Brexit i Storbritannien samt Kataloniens kamp for at løsrive sig fra Spanien.

Dorthe Lindahls arbejdsopgaver er mange. En af dem er at have kontakt til de fire sønderjyske kommuner plus Kolding, Esbjerg og Vejen kommuner. Borgmestrene i de syv kommuner er alle en del af Det Sønderjyske Præsidium, der sammen med den statslige styregruppe sætter den strategiske retning for projektet. De syv syd- og sønderjyske samarbejdskommuner udgør præsidiet for genforeningsjubilæet og har alle udpeget en koordinator, som har til opgave at sætte 100 års fejringen på landkortet i de enkelte kommuner.