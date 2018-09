Dødsdømt bowlinghal op i byrådet

Jan Riber Jakobsen og De Konservative vil redde Grænsebowling i Kruså ved at kommunen ikke betragter hallen som et kommercielt foretagende. Grænsehallerne er af DGI blevet oplyst om, at bowling ikke er kommercielt, oplyser formanden. Arkivfoto: Jacob Schultz

Jan Riber Jakobsen og De Konservative i Aabenraa Byråd køber ikke præmissen om, at bowling er kommercielt. Derfor skal sagen om Grænsebowling nu i byrådet. Halbestyrelse genovervejer lukning.

Kruså: Når byrådspolitikerne i Aabenraa Kommune samles 10. oktober, bliver det med en ekstraordinær konservativ sag på dagsordenen. Partiet kaster sig nemlig ind i kampen for at redde Grænsebowling i Kruså. - Vi vil gerne have det med det kommercielle debatteret. Det var på et forkert grundlag, man lavede halfordelingsmodellen i 2016, kan vi se nu, og det har store konsekvenser. Grænsehallerne er blevet beskåret med 823.000 kroner, siger Jan Riber Jakobsen (K), der er bosiddende i Padborg. - Der blev lagt til grund, at bowlinghallen drives på kommercielle vilkår. Det vil jeg gerne udfordre kommunen på, tilføjer han. Det er med baggrund i, at bowling betragtes som en kommerciel aktivitet, at et tilskud på 238.000 kroner til en tagreparation er blevet betinget af, det er slut med bowling, og at hallen indrettes til folkeoplysende aktiviteter. Men udvalget har jo fået det undersøgt i flere omgange? - Ja, hos den samme jurist (kommunens chefjurist, Claus Hansen, red.). Så kan man så undre sig over, at andre kommuner godt kan støtte bowling, lyder det fra Jan Riber Jakobsen, som henviser til Varde Kommune.

Vi har tre ulykkelige parter. Kommunen, der står som om, det er den, der vil lukke bowlinghallen. Hallen, som er økonomisk trængt. Og så brugerne, Ældre Sagen og Bov IF Bowling, der er kommunens eneste forening med bowling. Jan Riber Jakobsen (K)

Dobbelt op fra K De Konservative vil ikke blot af med betingelserne for tilskuddet til en tagreparation. Partiet vil også sikre, at foreningsbowlerne kan få tilskud til lokaleleje, som så kan tilfalde Grænsebowling. Nøjagtig som når badmintonspillere får tilskud til haltid. - Vi skal have lavet en ny vurdering, så kvadratmeterne i bowlinghallen kommer med i haltildelingen. Dermed vil der også være økonomi til, at Grænsehallerne kan drive hallen. Man er måske også landet på, at bowlingen skal væk, fordi man ikke får tilskud. Vi snakker måske 100.000 kroner i driftstilskud, så skal hallerne nok finde resten, siger Jan Riber Jakobsen, som understreger, at det ikke er kultur- og fritidsudvalget, han er ude efter: - Udvalget er blevet rådgivet, men jeg er bare ikke enig. Hos Grænsehallerne har man også noteret De Konservatives bowlinginteresse, og den - sammen med den megen debat, der har været om lukningen er bowlinghallen - er nu årsag til, at hallerne har indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag. Beslutningen om at lukke Grænsebowling tages op igen.