Dobbelt op af indsamlinger i Øster Løgum

Øster Løgum: Skraldeindsamlingen havde fået konkurrence af indsamlingen til Hjerteforeningen, da Øster Løgum lørdag samlede ind.

Det betød, at der var færre deltagere end normalt til Ren Dag. Der blev dog samlet en masse skrald sammen, men mange af de årlige forårsklargøringer måtte udsættes. Det var ikke manglende opbakning i byen, men op til 30 personer valgte at drage ud i resten af kommunen for at samle ind til fordel for hjerteforeningen. Og med 30 indsamlere skulle belønningen fra Hjerteforeningen i form af en hjertestarter være sikret. Den vil i givet fald blive monteret på kirkens kapel.

Øster Løgum Fællesspisning havde en lille gave med til alle deltagere til begge arrangementer, nemlig en frø til en blomstereng hjemme i folks egne haver.

Efter veludførte indsamlinger var der grillpølser og hyggeligt samvær for store og små.