Diskoteks-naboer vil lægge sag an mod kommunen

- Jeg er bekendt med, at der er byrådsmøde den 31. januar, og hvis ikke byrådet stemmer for en lukning af diskoteket, indleder vi en retssag mod kommunen, ligesom vi bestiller overvågning og støjmåling til vores arealer, skriver Keld Holm til de folkevalgte.

Samtidig risikerer kommunen at få et erstatningskrav fra ejeren af diskoteket, hvis den ny lokalplan ikke går igennem.

Kjeld Holm fra Hvilehøj Ejendomme, der ejer nabohuset i Søndergade, er gået sammen med flere andre ejendomsbesiddere i området for at få kommunen til at opgive den planlagte lokalplan, der skal gøre diskoteket lovligt.

Selv om Planklagenævnet har fastlagt, at diskoteket på Storetorv er ulovligt i forhold til lokalplanen, har Aabenraa Kommune ikke taget skridt til at lukke etablissementet.Forklaringen er den, at kommunen stadig arbejder med sagen, og så længe, der ikke er en endelig afklaring, behøver kommunen ikke at kræve diskoteket lukket.

Ikke på dagsordenen

Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by, gør opmærksom på, at sagen om diskoteket ikke er på dagsordenen på byrådsmødet den 31. januar.

- Vi skal først have lokalplanforslaget for diskoteket til behandling i udvalget. Senere kommer det i høring i otte uger, og her har vi mulighed for at gå i dialog med naboerne, siger Tietje.

Kjeld Holm er godt klar over, at diskotekssagen ikke er på byrådets dagsorden i denne omgang.

- Men vi kan da håbe, at der er nogen af politikerne, der sætter sagen på dagsordenen, så de får besluttet at lade være med at lave den lokalplan, siger Kjeld Holm.

Planklagenævnet har tidligere kendt diskoteket på Storetorv ulovligt, fordi lokalplanen for området, hvor diskoteket ligger, kun tillader forretninger og restauranter - men ikke diskoteker.

Et flertal for Vækstudvalget for land og by har tidligere vedtaget, at der skal laves en ny lokalplan, som kun gælder for ejendommen, hvor diskoteket ligger. Planen skal lovliggøre diskoteket. Denne plan arbejder forvaltningen med i øjeblikket.