Direktør lover: Vi følger dagligt op på Silles kørsel

Skolechef Lars Borst Hansen har understreget over for HB-Care, at de skal overholde deres forpligtelse i forhold til Sille Ravn. Direktør lover, der nu følges op dagligt.

- Men nu har vi pointeret over for HB-Care, at de skal finde en løsning, der holder. Så jeg går ud fra, at Sille nu bliver hentet hver morgen efter aftalen. Kan HB-Care ikke løse den opgave, så er det kontraktbrud, siger Lars Borst Hansen.

Det kommer dog bag på ham, at det har stået på hele efteråret. Det var hans opfattelse, at der efter en lidt turbulent start i september faktisk var kommet styr på det.

Aabenraa Kommunes skolechef, Lars Borst Hansen, kalder det helt berettiget, at Tanja og Allan Ravn har klaget over det svigt i skolekørslen af deres datter, de har oplevet.

Det er ikke sådan, at skolechef Lars Borst Hansen påstår, at alt kører, som det skal i forhold til kørslen med de 250 elever, der går på Fjordskolen.Men han kan konstatere, at bortset fra den klage, han har modtaget fra Allan og Tanja Ravn, så har han faktisk ikke modtaget nogen klager de seneste måneder. - Selvfølgelig retter folk jo nok henvendelse til HB Care først, hvis der er noget, men jeg synes da, det er et godt tegn, siger skolechefen, der heller ikke via Fjordskolens konstituerede leder, Jon Sønderby, har fået melding om, at der ligger klager over kørslen her.

Der følges op dagligt

Hos HB-Care beklager direktør Jacob Krogsgaard, at selskabet ikke har kunnet levere den aftalte kørsel til Sille Ravn. Han forklarer det med, at HB-Care for at kunne dække alle solokørslerne er nødt til at bruge eksterne vognmænd.

- Det har givet os nogle udfordringer, men det må aldrig gå ud over borgeren. Vi har ansvaret for det, vores underleverandører gør, så jeg kan kun beklage, at vi ikke har leveret den kvalitet, der bliver forventet, og som vi har forpligtet os til, siger Jacob Krogsgaard, der kan love, at der nu dagligt bliver fulgt op på, om Sille Ravn bliver hentet til den aftalte tid.

- Jeg ved, vi følger minutiøst op på det i forhold til vognmanden, og det plejer at fungere, når man gør det, siger HB-Care-direktøren, der forstår, at Allan Ravn lige vil se det, før han tror det:

- Det er klart. Det skal vi jo først dokumentere, at vi kan.