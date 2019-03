Direktør jubler over cykelpris i Holland: - Hvor heldig har man lov til at være?

Holland: - Hvor heldig har man lov til at være?

Direktør for Destination Sønderjylland, Karsten Justesen, kan ikke få armene ned i disse dage. Først kom Tour de France og præsenterede tredje etape gennem Sønderjylland i 2021, og fredag vandt den 820 kilometer lange cykelrute Østersøruten prisen som årets cykelrute på en messe i Holland.

- Det er så super fedt. Vi var meget spændte og havde Dannebrog gemt i tasken, hvis det nu skulle ske, at vi vandt. Men de andre nominerede var også meget spændende, så der udbrød vild jubel, da de sagde Østersøruten, fortæller han i telefonen fra Holland.

Her var der ingen tid til at fejre prisen, for Østersørutens stand var efter prisoverrækkelsen fyldt med interesserede cykelturister.

- Det er lang tid siden, at jeg har set så stor interesse for en messestand, men de står på nakken af hinanden, og der bliver langet brochurer og kort over disken. Senere skal vi have fundet noget kransekage og så skal der også åbnes en flaske champagne og fejre det her, siger Karsten Justesen.

Det var slet ikke meningen, at Destination Sønderjylland og Østersøruten skulle deltage på den store vandre- og cykelmesse i Holland i denne weekend, men da cykelruten blev nomineret, blev turistorganisationen også nødt til at deltage.