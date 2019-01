Direktør: Jeg kan ikke genkende kritikken

- Men det er vigtigt at få sagt, at der er en adgang, og vi mener sådan set også det her seriøst. Det er veteranstrategien et udtryk for, siger Søren Lorenzen.

For at give et billede af, hvad kommunen ellers har prøvet, fremhæver han en række cafémøder for veteraner, der blev afholdt i løbet af 2018. De var nødt til at blive aflyst, fordi der var for få tilmeldte.

- Men det, jeg hæfter mig ved, er, at hvis vi kigger på antallet af veteraner, så kan langt de fleste indgå i samfundet fuldstændig uproblematisk, når de kommer hjem. Så er der en gruppe, som har særlige behov, og dem forsøger vi at gøre en særlig indsats for i samarbejde med Forsvarets indsats, siger Søren Lorenzen.

Veteranforeningen bemærker, at den har fundet det svært at trænge igennem til kommunen med sit ønske om et samarbejde. Det kan stabs- og arbejdsmarkedsdirektøren heller ikke genkende.

- Mig bekendt er vi også i dialog. Men det er vigtigt at få med, at der er mange aktører på det her område, og vi indgår samarbejdsaftaler med mange forskellige. Det betyder, at der er ting, vi skal have på plads, og det kan tage tid. Så hvis kritikken er et udtryk for utålmodighed, kan jeg jo ikke ændre på det. Men det skal bestemt ikke fremgå sådan, at vi ikke vil samarbejde, siger Søren Lorenzen.