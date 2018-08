Direktør: Det har ikke været grænsehandelsvejr

- Vi har kunnet mærke en afmatning i starten af sommeren, men vi er kommet tilbage. Kunderne har købt flere drikkevarer end normalt, og salget af rosé og hvidvin har været rigtig godt, siger Per Boesen, der er salgsdirektør for Fakta i Tyskland.

Harreslev: Den ekstremt varme sommer ser ud til at være på tilbagetog, og det er noget, som flere grænsesupermarkeder syd for grænsen ser frem til. De høje temperaturer har nemlig for flere af grænsesupermarkederne betydet færre kunder, da en grænsehandelstur åbenbart ikke har stået øverst på indkøbslisten.

Ekstremt meget rosé

Direktøren for Otto Duborg og Poetzsch i Harreslev har oplevet sommeren på samme måde.

- Det varme vejr har ført til, at der har været færre kunder i løbet af sommeren. Min vurdering er to-tre procent færre kunder. Når det har været ekstremt varmt, har vi virkelig kunnet mærke det, men der har heldigvis ikke været hedebølge hele tiden, siger Bernd Christiansen, der har let ved at nævne to af de varer, som der er blevet solgt rigtig meget af.

- Der er blevet solgt ekstremt meget rosévin i år, og Aperol Spritz har også været populært, siger Bernd Christiansen.

Grænsehandlens største spiller Fleggaard har modsat de andre grænsesupermarkeder ikke haft problemer med varmen.

- I Fleggaard har vi altid travlt om sommeren, og det har vi også haft i år på trods af varmen. Hedebølgen har således ikke haft indflydelse på vores samlede sommersalg, siger Jens Klavsen, der er koncernchef i Fleggaard.

I Fleggaard er der også blevet solgt flere læskedrikke og mere rosévin end normalt, mens kunderne ikke har haft den samme lyst til chokolade i sommervarmen.