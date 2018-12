Direktør: Aabenraa har ingen akutpladser

Hjemmeplejen i Aabenraa ønsker ikke at udtale sig om 93-årige Amalie Lauritzen, som skal hjem fra sygehuset efter nytår trods demens og brækket hofte. Socialudvalgsformand Karsten Meyer Olesen (S) mener, det lyder uforsvarligt.

- Man sender ikke gamle damer, der ikke kan spise selv, hjem i egen bolig, siger han, men understreger samtidig, at han ikke kender sagen og derfor ikke kan vurdere, hvad der er op og ned.

Socialdudvalgsformand Karsten Meyer Olesen kender ikke noget til den konkrete sag, men ud fra beskrivelsen mener han ikke, det lyder forsvarligt at sende den 93-årige borger hjem til sin egen lejlighed.

Derfor står 93-årige Amalie Lauritzen til at skulle hjem i sin lejlighed i Aabenraa, selv om hun brækkede hoften og håndledet den 21. december. Hun er dement, spiser meget lidt og har tilmed svært ved både at se og høre.

Først i december stod der 48 personer på kommunens venteliste til en plejehjemsplads. 11 af dem var på den såkaldte akutliste.Kommunen har planer om, at der inden 2025 skal bygges endnu 72 plejehjemspladser.

Samarbejde med sygehus

Jakob Kyndal, der er direktør i Social og Sundhed på rådhuset i Aabenraa, kender heller ikke til den konkrete sag. Han understreger, at det altid sker i et samarbejde mellem kommunen og sygehuset, når ældre plejekrævende borgere udskrives.

- Generelt er det sygehuset vurdering, man må forholde sig til, siger han og understreger, at kommunen ikke har akutpladser som sådan - kun rehabiliteringspladser på centret i Rødekro.

- Der er indført plejeboliggaranti, og det betyder, at vi er lovmæssigt forpligtiget til at tilbyde en plejehjemsplads indenfor to måneder, men indtil da må borgeren klare sig med den pleje vi kan tilbyde i eget hjem, forklarer han.

Jakob Kyndal forstår ikke, at Amalie Lauritzens pårørende ikke har kunnet komme i direkte kontakt med kommunen.

JydskeVestkysten har talt med både driftsleder Karina Roost og områdeleder Birgit Johannsen fra kommunens hjemmepleje, men ingen af dem ønsker at udtale sig om Amalie Lauritzens sag. De kan heller ikke forklare, hvorfor hjemmeplejen ikke har været i direkte kontakt med de pårørende om sagen.